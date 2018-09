Rocket League Championship Series: la finale sbarca negli Stati Uniti

Lo sviluppatore Psyonix ha rivelato che le finali della sua sesta stagione di competizione dedicata a Rocket League, la Rocket League Championship Series, si terranno presso l'Arena Orleans (uno stadio da 9.500 posti a sedere) a Las Vegas dal 9 all'11 novembre.

Il torneo ritorna negli Stati Uniti dopo una stagione conclusasi a Londra qualche mese fa, alla Copper Box Arena della capitale britannica. Il campionato esport di Rocket League (RLCS) ha preso il via in Nord America e in Europa lo scorso fine settimana.

La fase finale del campionato del mondo di Rocket League sarà animata da quattro squadre, ciascuna proveniente dalla rispettiva regione RLCS nordamericano ed europeo, e due dal campionato della regione Oceanica, dove il titolo è molto amato e seguito. Le squadre si sfideranno per un montepremi da $ 1 milione, il più grande nella storia della Rocket League. Il prize pool è stato infatti raddoppiato rispetto alla scorsa stagione.

La Rocket League Championship Series, tra l'altro, può contare su un bel po' di sponsor come Snickers e Mobil 1. Il mese scorso, Psyonix ha annunciato che il suo ecosistema esport si espanderà ulteriormente nel corso dei prossimi anni: già l'anno prossimo infatti il campionato comprenderà anche la regione sudamericana, un territorio che, per quanto concerne il gaming e l'esport, è in fortissimo sviluppo.