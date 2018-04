Rocket League Championship Series: svelate le date e la location del Gran Finale

La fase finale della quinta stagione della Rocket League Championship Series si terrà a Londra presso la Copper Box Arena dall'8 al 10 giugno. Per la seconda volta nella storia dei campionati l'evento si terrà in Europa, dopo il gran finale della seconda stagione di Amsterdam, che incoronò campioni i FlipSid3 Tactics.

Squadre provenienti da tutto il mondo lotteranno per il montepremi più ricco della storia di Rocket League: $ 250.000. Si tratta di $ 100.000 in più rispetto all'evento dello scorso anno, in cui Gale Force Esports ha travolto i Method nella finale del campionato mondiale della quarta stagione.

Delle 10 squadre che dovrebbero partecipare alla competizione, solo otto squadre, al momento, sono state confermate. I rappresentanti del Nord America sono G2 Esports, NRG Esports, Evil Geniuses e Cloud9. L'Europa sarà rappresentata da Renault Vitality, CompLexity Gaming, Team Envy e dagli attuali campioni del mondo Gale Force Esports.

Le partite sono attualmente in corso nella regione Oceania nelle finali della Throwdown Esports Five con Chiefs eSports Club, Legacy Esports, Dark Sided e Tainted Minds che si stanno contendendo gli ultimi due pass per il torneo.

I biglietti, per gli spettatori, saranno messi in vendita tra qualche giorno e ulteriori informazioni verranno pubblicate, molto probabilmente a breve, sull'account Twitter di Rocket League. Psyonix, esattamente come accaduto la scorsa volta, in teoria omaggerà gli astanti (e forse coloro che guarderanno le partite in streaming) con ricompense esclusive dedicate al campionato del mondo. I fan, ovviamente, potranno vedere il torneo sul canale ufficiale Twitch, a partire dall'8 giugno.