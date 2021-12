Rocket League: nuovo codice dicembre 2021 per le skin gratis

Da più di un anno Rocket League è passato ad un modello di vendita free to play su PC e console, mentre è rimasta invariata la meccanica che permette ai giocatori di acquistare oggetti cosmetici e skin per le proprie auto tramite il negozio interno del gioco.

Esistono anche metodi per ottenere oggetti cosmetici in maniera del tutto gratuita: uno di questi richiede di utilizzare codici speciali che forniscono skin aggiuntive gratuite per le vostre auto. Ecco la procedura da seguire per riscattarli:

Aprite il menù principale del gioco e selezionate la voce Extra

A questo punto selezionate l'opzione Riscatta Codice

Inserite ora il codice in questione all'interno della schermata che comparirà successivamente

Al termine di questa breve procedura gli oggetti verranno aggiunti automaticamente all'interno del vostro garage (nello specifico, il menu dedicato alla personalizzazione delle vostre auto).

Rocket League skin gratis nuovo codice

Il team di sviluppo di Rocket League tende a fornire nuovi codici nascondendoli all'interno di trailer e video caricati sui canali ufficiali del gioco, creando così una sorta di piccola "caccia al tesoro" per gli utenti. Dopo un certo periodo di tempo, però, ogni codice perde la propria validità: dovrete quindi essere rapidi nel riscattarli prima della scadenza. Al momento tutti i codici finora scoperti dalla community sono scaduti, tranne uno: stiamo parlando di popcorn, che se inserito vi permetterà di ricevere il Razzo Popcorn in edizione limitata.

A proposito del titolo firmato Psyonix, vi ricordiamo che è disponibile anche la versione mobile del gioco chiamata Rocket League Sideswipe.