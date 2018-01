Rocket League Collector's Edition per Switch è ora disponibile all'acquisto in Italia

ha annunciato cheperè ora disponibile all'acquisto presso i principali rivenditori italiani.

Il titolo è disponibile in formato digitale fin dallo scorso mese di novembre, ma debutta ora in formato fisico in un'edizione da collezione distribuita da Warner Bros. Interactive Entertainment e venduta al prezzo consigliato di 39,99 euro. Gli sviluppatori si scusano per il prezzo superiore a quello delle altre edizioni fisiche, ma l'aumento si è reso necessario a causa degli alti costi di produzione delle cartucce per Nintendo Switch.

Oltre al gioco completo, al suo interno sono presenti anche numerosi DLC, le Battle-Car ispirate a Mario e alle serie Metroid, una stampa in edizione limitata realizzata dal Concept Artist di Psyonix (Jay Zhang) e contenuti esclusivi come gli oggetti di personalizzazione ispirati al noto personaggio DC Comics Flash:

Rocket League Gioco Completo

Supersonic Fury DLC Pack

Revenge of the Battle-Cars DLC Pack

Chaos Run DLC Pack

Aftershock DLC Car

Marauder DLC Car

Esper DLC Car

Masamune DLC Car

Oggetti di personalizzazione ispirati a DC Comics’ The Flash

Stampa in edizione limitata realizzata dal Concept Artist di Psyonix, Jay Zhang

In calce alla notizia trovate la copertina di questa edizione. Vi ricordiamo che Rocket League è disponibile anche su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nel corso di quest'anno gli sviluppatori introdurranno il supporto ai party cross-play.