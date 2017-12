Rocket League: Collector's e versione retail per Nintendo Switch in arrivo a gennaio

Dopo il lancio avvenuto suin formato digitale,ha annunciato che la versione perdiuscirà il 25 gennaio 2018 sotto forma di

La Collector's Edition non sarà disponibile solo per la console Nintendo, ma potrà essere acquistata allo stesso prezzo - 39,99 $ - anche per PlayStation 4 e Xbox One. La distribuzione delle copie retail sarà ad opera del nuovo partner commerciale di Psyonix: Warner Bros. Interactive Entertainment, grazie al quale arriveranno dei contenuti inediti ispirati al personaggio di Flash della DC Comics.

Nello specifico, Rocket League Collector's Edition conterrà i seguenti contenuti:

Gioco completo Rocket League

Pacchetto DLC Supersonic Fury

Pacchetto DLC Revenge of the Battle-Cars

Pacchetto DLC Chaos Run

Auto DLC Aftershock

Auto DLC Marauder

Auto DLC Esper

Auto DLC Masamune

Oggetti personalizzazione ispirati a Flash

Stampa in tiratura limitata realizzata dal concept artist di Psyonix: Jay Zhang

Rocket League Collector's Edition potrà essere acquistato nei negozi a partire dal 25 gennaio 2018, e sarà disponibile per Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4.