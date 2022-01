Rocket League: come aggiungere nuove persone agli amici

Il potenziale di Rocket League ha raggiunto picchi stratosferici grazie al panorama competitivo degli eSport, ma la forza del gioco risiede anche nel suo essere immediato e alla portata di chiunque voglia divertirsi in compagnia. A tal proposito, ecco i passi da seguire per aggiungere nuovi amici all’interno del free-to-play sviluppato da Psyonix.

Il procedimento è molto semplice e, soprattutto, indipendente dal tipo di piattaforma su cui giocate. Partendo dalla lobby principale – la schermata dalla quale potete visitare il garage – non dovete far altro che aprire la vostra lista degli amici, selezionare “aggiungi amico” e digitare l’ID Epic della persona interessata. Quest’ultimo compare sotto il nome utente, nella parte superiore della stessa finestra Social. Ricordiamo inoltre che dopo il passaggio alla formula del free-to-play, Rocket League ha messo a disposizione la possibilità di sincronizzare l’elenco dei propri contatti aggiunti in precedenza.



Ciò significa che se avete giocato su console o tramite Steam prima che Epic Games acquisisse il tutto, potete recuperare facilmente gli amici di tali piattaforme. Per farlo, aprite le impostazioni di Rocket League e raggiungete la sezione Interfaccia, dopodiché spuntate la voce “converti amici di piattaforma”.

Avete già provato la versione mobile del gioco chiamata Rocket League Sideswipe? Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la notizia che vede Rocket League indirizzato verso Unreal Engine 5.