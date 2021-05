Rocket League: come si attiva l'autenticazione a due fattori 2FA?

L’arrivo di Rocket League su Epic Games Store ha convinto molti giocatori a collegare il proprio account di gioco ad un account Epic Games per poterlo scaricare gratuitamente dallo store digitale dei creatori di Fortnite mantenendo eventuali progressi di gioco ottenuti su altre piattaforme come Steam.

Per risolvere alcuni problemi di sicurezza che questa operazione avrebbe potuto causare, problemi che avrebbero potuto rischiare di compromettere la sicurezza di un intero account di gioco, il team di Psyonix ha reso disponibile tramite la patch 1.93 un aggiornamento che introduce la famosa autenticazione a due fattori, chiamata anche 2FA, ulteriore procedura di sicurezza che permette di aumentare esponenzialmente la protezione del proprio account, e che da qualche tempo si sta diffondendo ovunque grazie alla sua semplicità d’uso e alla sua efficacia.

Per poter attivare l’autenticazione a due fattori per la vostra copia di Rocket League riscattata gratuitamente su Epic Games Store dovrete dirigervi all’interno dell’applicazione dello store digitale di Epic, ed entrare nel menu Impostazioni > Account > Password e Sicurezza. In questa pagina potrete subito notare la presenza di un interruttore virtuale per l’attivazione dell’autenticazione a due fattori. Dopo averla attivata dovrete anche selezionare la modalità con la quale volete che venga effettuata: dovrete quindi scegliere se farvi inviare il codice della 2FA via SMS, e in questo caso dovrete fornire anche il vostro numero di telefono, via mail, oppure attraverso una delle molte applicazioni dedicate alla risoluzione dell’autenticazione a due fattori, come per esempio Google Authenticator.