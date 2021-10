Rocket League: come sbloccare gratis le spettrali ruote di Halloween

Anche in Rocket League è arrivato Halloween e, per celebrare l'evento, il team di sviluppo ha deciso di inserire all'interno del free to play uno spaventoso regalo per tutti i giocatori.

Ci riferiamo alle ruote che prendono il nome di Disco demoniaco EG e danno un aspetto terrificante al veicolo in uso. Il processo utile a sbloccare questo oggetto esclusivo è davvero semplice e richiede un PC sul quale è possibile avviare il gioco attraverso il launcher di Epic Games Store. Come già accaduto in passato con Fortnite Capitolo 2, anche questa iniziativa è un'esclusiva del client di Epic. Per sbloccare le ruote Disco demoniaco EG non occorre fare altro che avviare Rocket League in versione Epic Games Store entro e non oltre il prossimo 1 novembre 2021 alle ore 16:00 del fuso orario italiano, ovvero il momento nel quale si chiuderanno i saldi di Halloween sull'Epic Games Store.

Come specificato dagli stessi sviluppatori, non occorre fare alcun tipo d'acquisto per accaparrarsi l'oggetto per la personalizzazione del veicolo e il solo accesso ai server ne garantisce lo sblocco. Se siete giocatori console, sappiate che anche voi avete la possibilità di entrare in possesso di queste esclusive ruote grazie al supporto alla cross-progression di Rocket League. Basta infatti attivare questa particolare funzionalità, accedere in un secondo momento alla versione PC per sbloccare le ruote e infine tornare su console, dove troverete il contenuto nel vostro armadietto. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come abilitare il cross-save di Rocket League su PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

Vi ricordiamo inoltre che accedere alla versione PC del titolo Psyonix garantisce anche la possibilità di sbloccare un pacchetto di oggetti gratis in Rocket League.