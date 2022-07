Rocket League compie 7 anni e festeggia con Birthday Ball: torna Heatseeker!

L'oceanica community di Rocket League si appresta a celebrare il settimo anniversario del battle-car racer di Psyonix con Birthday Ball, un evento a tempo limitato che sancirà il ritorno di una delle modalità più amate dai fan, le sfide Heatseeker!

Le celebrazioni per il settimo compleanno di Rocket League inizieranno ufficialmente il 6 luglio, con due settimane ricche di attività in cui cimentarsi e numerosi oggetti da riscattare attraverso delle Ricompense a tema e le Uova d'Oro.

Nella prima settimana di festeggiamenti (e più precisamente dal 6 al 13 luglio) sarà possibile immergersi nelle attività Heatseeker di Rocket League nella variante 2vs2: in questa particolare modalità, la palla viene dotata di un'abilità speciale che la guiderà automaticamente verso la porta dell'avversario, con traiettorie e velocità sempre più veloci in funzione dei tiri effettuati.

Dal 13 al 19 luglio ci si potrà invece dilettare nelle battaglie Knockout nella cornice delle arene Quadron, Carbon e Calavera. I partecipanti a questa modalità devono sferrare attacchi agli avversari per lanciarli fuori dalla mappa attraverso delle abilità da attivare con il doppio salto o la 'rovesciata'.

Come segno di ringraziamento per i fan che in questi sette anni hanno trasformato Rocket League in un vero e proprio fenomeno videoludico, Psyonix ricompenserà con 300 Crediti, lo sfondo giocatore Golden Goat e il bordo avatar Precious Metal tutti i giocatori che completeranno le sfide di Birthday Ball.

Per tutta la durata di Birthday Ball, il Negozio venderà nuovi oggetti anniversario eleganti come la Fennec bianco di titanio e l'adesivo Fennec Abito Stravagante. Quanto alle Uova d'Oro, il loro utilizzo sbloccherà loot box per oggetti delle serie Campioni 1-4: per ottenerle, basterà completare le sfide indicate dall'elenco delle Ricompense fino a cinque volte.