Rocket League continua a dominare la classifica del Nintendo eShop

Il successo di Rocket League su Nintendo Switch non accenna a fermarsi: il titolo si trova nuovamente in testa alla classifica dei giochi più venduti della scorsa settimana sul Nintendo eShop. In seconda e terza posizione troviamo Kirby Star Allies e Stardew Valley.

Di seguito riportiamo la classifica con i 20 giochi più venduti della scorsa settimana sul Nintendo eShop:

Rocket League Kirby Star Allies Stardew Valley Arcade Archives Vs. Super Mario Bros. Arcade Archives Punch-Out!! Minecraft: Nintendo Switch Edition Mario Kart 8 Deluxe Overcooked: Special Edition Oxenfree Kamiko Shovel Knight: Treasure Trove Zelda: Breath of the Wild ARMS SteamWorld Dig Splatoon 2 Super Mario Odyssey Celeste Human: Fall Flat Don't Starve: Nintendo Switch Edition Snipperclips

Ricordiamo inoltre che Rocket League si è aggiornato anche su Nintendo Switch a inizio aprile, introducendo la nuova modalità Torneo e un significativo incremento della risoluzione sulla console ibrida. Come possiamo vedere dalla top 20, sul podio della classifica troviamo anche Kirby Star Allies e Stardew Valley, con un buon andamento di vendite anche per la versione Arcade Archives di Punch Out.

Parlando invece delle ultime novità del Nintendo eShop, lo store online di Switch si è aggiornato da poco con diversi titoli come Don't Starve, The Bunker e Regalia: Of Men and Monarchs. Per conoscere tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.