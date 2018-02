Rocket League: il DC Super Heroes DLC Pack arriva a marzo

ha annunciato l'arrivo di un nuovo pacchetto di contenuti scaricabili per, realizzato in collaborazione cone disponibile su tutte le piattaforme dal prossimo mese di marzo.

Il DC Super Heroes DLC Pack icluderà due modelli della Batmobile, ovvero la Batmobile '89 dal film omonimo con Tim Burton e il Tumbler reso celebre dalla trilogia del Cavaliero Oscuro di Christopher Nolan. Non mancheranno in ogni caso livree e altri contenuti ispirati a personaggi come Superman, Lanterna Verde e Wonder Woman:

Aquaman — Decal (Breakout), Player Banner

Green Arrow — Decal (Hotshot), Player Banner

Lanterna Verde — Decal (Merc), Player Banner

Superman — Decal (Octane), Player Banner

Wonder Woman — Wheels, Decal (X-Devil), Player Banner

DC Comics — Player Banner

Batman — Decal (Paladin), Player Banner

Cyborg — Decal (Roadhog), Player Banner

Flash — Speed Force Boost, Wheels, Decal (Venom), Player Banner

Il DC Super Heroes DLC Pack uscirà il 5 marzo prossimo al prezzo di 3.99 euro.