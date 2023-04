Rocket League: c'è anche un'auto gratis con il nuovo evento Drive Days

Nel corso della serata è arrivato un nuovo annuncio per Rocket League, il popolare free to play a base di macchinine pazze che sfrecciano all'interno di un futuristico campo da calcio. Il titolo Psyonix si prepara infatti ad accogliere un evento a tempo limitato che prende il nome di Drive Days.

I Drive Days avranno inizio il prossimo 26 aprile 2023 e permetteranno ai giocatori di completare una serie di sfide a tempo per ottenere un'auto in maniera completamente gratis, ovvero la Redline. Le altre sfide garantiranno l'accesso anche ad altri elementi estetici gratuiti come l’Adesivo Redline Huntress, l’Adesivo Fiamme Redline, l’Antenna Quick jump e cinque Golden Toolbox.

Parte dell'evento consiste anche nell'introduzione della sezione Car Show nel Negozio Oggetti, attraverso la quale i giocatori potranno assistere ad una speciale schermata di presentazione dei veicoli, a rotazione settimanalmente. Il team di sviluppo ha già anticipato che tra i bolidi presenti nel negozio troveremo anche Cobalt Octane ZSR, Titanium White Cyclone, Crimson Masamune e Dingo. Passando invece alle modalità di gioco dei Drive Days, troviamo "2v2 Heatseeker" dal 26 aprile al 3 maggio e "Spike Rush" dal 3 al 10 maggio. A tal proposito, sarà proprio il 10 maggio 2023 l'ultimo giorno dell'evento.

