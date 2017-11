Rocket League: ELEAGUE organizzerà un torneo da 150.000 dollari

Turner e ELEAGUE organizzeranno un torneo di, "" col beneplacito dello sviluppatore Psyonix. Il torneo andrà in onda su Twitch, YouTube e TBS.

Il torneo inizierà il 1 dicembre alle 14.00 ET con un torneo live per le otto squadre invitate a partecipare. Due gruppi di quattro squadre si affronteranno in un torneo round robin. I due migliori team di ciascun gruppo passeranno il turno accedendo ai play-off a eliminazione diretta. Al vincitore andrà un prize pool di ben 150.000 dollari.

La ELEAGUE Cup: Rocket League continuerà, poi, il 2 e il 3 dicembre presso la ELEAGUE Arena di proprietà dei Turner Studios, in entrambi i giorni a partire dalle 14.00 ET. Tutto sarà trasmesso su Twitch e YouTube.

TBS, inoltre, produrrà una serie di tre episodi di taglio "documentaristico" che presenterà le migliori squadre di Rocket League mentre si preparano per il torneo. La premiere andrà in onda il 1 dicembre alle 22:00 ET / PT su TBS; il secondo e terzo episodio, invece, andranno in onda il 8 dicembre e il 15 dicembre, entrambi alle 22:00 ET / PT.

La quarta stagione della Rocket League si concluderà tra l'11 e il 12 novembre. Dieci delle migliori squadre di Rocket League so scontreranno per portarsi a casa un premio da 150.000 dollari. ELEAGUE non ha ancora confermato se qualcuna di queste squadre parteciperà anche alla prossima ELEAGUE Cup: Rocket League.