Rocket League: gli elementi si scatenano nel trailer della Stagione 9

Ancora una volta, Rocket League si prepara a ricevere un corposo aggiornamento in concomitanza con il lancio della nuova stagione. Il free to play è in procinto di accogliere la Stagione 9, la quale avrà come tema principale gli elementi e, più nello specifico, Fuoco e Ghiaccio.

Al centro dell'aggiornamento stagionale troviamo ovviamente il nuovo Rocket Pass, il cui acquisto permette di aggiungere al garage la potente Emperor, le cui quattro edizioni differenti si potranno ottenere scalando i livelli della Stagione 9. Due di queste versioni dell'automobile saranno proprio legate al Fuoco e al Ghiaccio, elementi che coprono buona parte della scocca del veicolo in ciascuna skin. Gratis per tutti i giocatori sarà invece la variante Fuoco e Ghiaccio dell'Arena Tempio Proibito, che si è rifarà il look in occasione dell'arrivo dei prossimi contenuti.

Psyonix ha anche confermato l'arrivo di nuovi eventi a tempo limitato come Frosty Fest e Neon Nights, che accompagneranno i giocatori del titolo gratuito nel corso delle festività natalizie. Le ultime novità riguardano il comparto competitivo, dal momento che a breve verranno distribuite le ricompense della passata stagione in base ai livelli raggiunti nelle apposite modalità.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che la Stagione 9 sarà disponibile a partire dal prossimo 7 dicembre 2022 alle ore 17:00 del fuso orario italiano.

