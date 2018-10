Rocket League, l'evento dedicato ad Halloween inizia il 15 ottobre: trailer e dettagli

In vista della festa di Halloween, Psyonix ha annunciato che lunedì prenderà il via l'evento Haunted Hollows in Rocket League. Per l'occasione, ha pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura.

Haunted Hollows rimarrà attivo per ben tre settimane, dalle 19:00 di lunedì 5 ottobre alle 23:00 di lunedì 5 novembre. Durante il periodo in questione, prendendo parte ai match online i giocatori guadagneranno una speciale valuta chiamata Candy Corn, che potrà essere spesa per ottenere decalcomanie, cappelli, ruote e tanti altri oggetti a tema. Ci saranno anche delle speciali casse, le Golden Pumpkin, che conterranno un oggetto che normalmente può essere trovato solo nelle casse Nitro e Turbo. Anche le Golden Pumpkin potranno essere aperte utilizzando i Candy Corn.

Potete aver un assaggio dei nuovi oggetti in arrivo guardando il trailer allegato in apertura di notizia oppure le immagini raccolte in galleria. Cosa ve ne pare? Vi piacciono? Ricordiamo che Rocket League è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Recentemente ha raggiunto l'incredibile traguardo dei 50 milioni di giocatori. In futuro debutterà il Rocket ID, un identificativo che espanderà le funzionalità cross-play del titolo. Psyonix, tuttavia, non è ancora in grado di fornire una data di lancio precisa.