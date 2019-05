Rocket League: l'evento estivo sarà accompagnato da tanti mini-eventi a tempo

Psyonix ha appena pubblicato sul proprio sito ufficiale un lungo post nel quale vengono specificate tutte le novità in arrivo nel corso dell'estate su Rocket League.

Il gioco a base di velocissime macchinine radiocomandate non si limiterà ad accogliere un solo evento estivo, ma durante tutto l'arco della stagione darà ai giocatori la possibilità di partecipare a numerosi eventi dalla durata più breve e con ricompense uniche. La valuta utile all'acquisto di oggetti per la personalizzazione legati all'evento estivo sarà la medesima già disponibile in gioco e, per aiutare gli utenti ad avanzare nel Rocket Pass, gli sviluppatori daranno l'opportunità di acquistare con la valuta di gioco dei particolari pacchetti contenenti esperienza del pass stagionale. Tra le altre novità troviamo un nuovo sistema per restare in squadra con i propri compagni al termine di una partita e diversi miglioramenti all'inventario, che permetteranno ai giocatori di tenere sotto controllo tutti gli oggetti sbloccati nel tempo.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulle novità in arrivo per l'inventario e il sistema di scambi tra gli utenti, vi ricordiamo che Epic Games ha acquisito Psyonix e, nonostante tutto, Rocket League è ancora disponibile su Steam.