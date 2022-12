Rocket League: evento Frosty Fest 2022 in arrivo con una partnership speciale

Gli elementi si scatenano nella tanto attesa Stagione 9 di Rocket League, tra Fuoco e Ghiaccio ed eventi limitati come Neon Nights. L’inverno segna però il ritorno della Frosty Fest per il 2022 e, in questa edizione, ci sarà una partnership speciale molto rilassante, perfetta per giocare sotto le coperte con una cioccolata calda accanto.

Tutti conoscono il canale YouTube Lofi Girl, noto altrimenti come “chilledcow”, famoso per essere una radio in streaming di canzoni hip hop lo-fi perfette per sessioni studio e relax assoluto. Ebbene, questi stessi ritmi arrivano su Rocket League con una serie di ricompense a tema invernale e dedicate a Lofi Girl:

Adesivo Lofi Girl

Topper Lofi Girl Cat

Topper Lofi Girl Cocoa

Ruote Lofi Girl

Sfondo giocatore Lofi Girl

Sfondo giocatore Lofi Girl Winter

Bordo avatar Lofi Girl Headphones

Adesivo Frosty Flake

Antenna Snowflake

Topper Igloo

I suoni della Frosty Fest 2022 saranno offerti da artisti come Kainbeats, Purrple Cat e xander, con un Lofi Bundle accessibile a 800 crediti complessivi o 300 crediti per canzone, con un totale di 5 brani.

Per ottenere le ricompense sopra citate sarà necessario raggiungere certi obiettivi: ad esempio, il Topper Igloo richiede di giocare cinque partite online durante l'evento, mentre l’adesivo Lofi Girl si ottiene con 15 assist tra più match online. L'evento durerà dal 14 dicembre al 3 gennaio 2023, dunque ci sarà tempo a sufficienza per collezionare tutti gli oggetti cosmetici mentre ci si diverte con tre modalità di gioco: Winter Breakaway, Rimbalzo Heatseeker e Knockout.

Lo scorso novembre è invece arrivata la Stagione 6 su Rocket League Sideswipe.