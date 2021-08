Rocket League si evolve: tutte le novità della Stagione 4 a tema western

Dopo aver preannunciato l'arrivo di grandi novità per i Tornei Competitivi della Stagione 4 di Rocket League, i ragazzi di Psyonix sciolgono ogni riserva e illustrano tutte le sorprese previste con il prossimo Major Update che porterà il kolossal racing competitivo ad attraversare una fase a tema western.

La Stagione 4 di Rocket League avrà ufficialmente inizio l'11 agosto, con l'aggiornamento da scaricare su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dalle ore 17:00 italiane.

La nuova Season a tema western porterà in dote Deadeye Canyon, un'Arena originale dedicata ai panorami mozzafiato del Grand Canyon nordamericano, oltre alla nuova auto Outlaw e al Rocket Pass "più selvaggio di sempre", merito dei tantissimi oggetti da sbloccare negli oltre 70 livelli del Pass gratuito e del Rocket Pass Premium.

Il Deadeye Canyon è il protagonista indiscusso del breve teaser confezionato da Psyonix per celebrare il reveal della Stagione 4 e l'ingresso della famosissima esperienza battle car racing nella nuova fase Competitiva, con l'aggiunta di numerosi Tornei 2v2 e 3v3 a cui partecipare in tutte le regioni.

Con la Stagione 4, ci sarà poi un importante cambiamento nel sistema di ricerca delle partite multiplayer classificate di Rocket League, come spiegato dagli stessi ragazzi di Psyonix: "In seguito a questo aggiornamento i giocatori che cercano delle partite nelle playlist in graduatoria con una squadra più piccola del dovuto (una squadra di due giocatori per la competitiva 3v3 standard o una squadra di due giocatori che si unisce a un torneo 3v3 standard) dovranno avere un massimo di tre livelli di differenza l'uno dall'altro".