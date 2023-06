Rocket League in festa con la Stagione 11: Nissan Silvia S13, nuova arena e tante sorprese

Come promesso con il teaser sul tema della Stagione 11 di Rocket League, i ragazzi di Psyonix ritornano sui social per annunciare ufficialmente la nuova fase ingame e tutte le sorprese previste per gli appassionati del battle-car racer gratuito.

La prossima Season di Rocket League ci porterà idealmente in Messico per offrirci uno spaccato della cultura, delle tradizioni e del folklore del Paese. L'impegno profuso dagli sviluppatori statunitensi si concretizzerà con il lancio di una nuova fase ingame competitiva e, con essa, con l'arrivo di una serie di contenuti da sbloccare seguendo il doppio percorso delle attività del Rocket Pass premium e gratuito.

L'iconica auto da drift Nissan Silvia S13 condurrà i giocatori nel Rocket Pass della Stagione 11, per poi offrire agli appassionati l'opportunità di potenziarla nella Nissan Silvia RLE progredendo nelle attività del pass.

La Stagione 11 porterà in dote anche l'arena di Estadio Vida, l'evento a Tempo Limitato Pallone di Compleanno per l'ottavo anniversario di Rocket League che si festeggerà questa estate, le Ricompense Competitive per la Stagione 10 e tanto altro, ivi compresi degli interventi per risolvere bug e migliorare la 'qualità di vita' dei giocatori.

Il lancio ufficiale della Stagione 11 di Rocket League è previsto per il 7 giugno, contestualmente all'arrivo della nuova fase competitiva e dei tornei inediti che vedranno per protagonisti i pro player e la community di appassionati. A tal proposito, vi ricordiamo che da domani 6 giugno sarà possibile acquistare i biglietti per il World Championship di Rocket League, il campionato mondiale eSport che si terrà dal 3 al 13 agosto con finale prevista nella prestigiosa cornice della PSD Bank Dome Arena di Dusseldorf.