Rocket League festeggia il quinto anniversario: contenuti speciali e update in arrivo

Approdato sul mercato videoludico nel corso del 2015, Rocket League si prepara a festeggiare in grande stile il suo quinto anniversario: i primi dettagli dal team di sviluppo.

Direttamente dalle pagine del sito ufficiale del titolo, Psyonix ha infatti ricordato alla propria community l'approssimarsi delle celebrazioni in-game. Il compleanno della bizzarra e amata produzione che fonde automobilismo e passione calcistica si celebrerà nel corso del mese di luglio, ma le iniziative ad esso correlate prenderanno il via già alla fine di giugno.



Il team ha infatti comunicato che il periodo conclusivo del mese vedrà prendere il via in Rocket League un evento speciale della durata di due settimane: sulle caratteristiche precise di quest'ultimo Psyonix non ha voluto offrire per ora molti dettagli, limitandosi a confermare che includerà Modalità a Tempo Limitato e l'introduzione di item a tema nello store in-game. Per preparare l'evento Quinto Anniversario, sarà pubblicato un nuovo update di Rocket League: l'appuntamento è per la giornata di mercoledì 17 giugno, alle ore 19:00 del fuso orario italiano. Maggiori informazioni sui festeggiamenti saranno condivise durante le prossime settimane.



Contestualmente, la software house ha annunciato che l'estate vedrà la pubblicazione di un "grande aggiornamento" di Rocket League, sulla cui natura non è tuttavia ad ora dato sapere nulla.