Rocket League: finalmente disponibile il Cross-Play su PlayStation 4

Il vice presidente di Psyonix, Jeremy Dunham, annuncia dalle pagine del PlayStation Blog statunitense l'introduzione del Cross-Play nel multiplayer di Rocket League su PS4.

Grazie all'ingresso del famoso racing game competitivo di Psyonix nel programma in Beta di PlayStation Cross-Play (un club particolarmente esclusivo, se consideriamo la presenza del solo Fortnite tra i giochi multipiattaforma), gli appassionati di Rocket League su PS4 potranno finalmente sfidare gli altri giocatori "provenienti" da PC, Xbox One e Nintendo Switch.

La funzione di cross-play dovrebbe essere abilitata di default con il prossimo aggiornamento: per deselezionarla (o anche solo per accertarsi della sua effettiva attivazione), basterà spuntare la relativa casella nel menù delle modifiche al Gameplay.

Il prossimo update andrà ad ampliare ulteriormente tali funzionalità per consentire la creazione di Party tra utenti su diversi sistemi: in ogni caso, specifica Dunham, il cross-play riguarderà da subito tutte le modalità, dalle partite multiplayer classificate ai mini-giochi online come quello ispirato al Basket.

Dopo Fortnite e Rocket League, quindi, la nuova apertura di Sony all'ecosistema multiplayer delle altre piattaforme sembra essere destinata a riverberarsi su diversi altri titoli nel corso dell'anno appena cominciato: nel giugno del 2018, infatti, il CEO di SIE Worldwide Studios Shawn Layden si era detto possibilista riguardo la modifica delle stringenti politiche di Sony legate al supporto al cross-play.