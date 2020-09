Rocket League free to play: niente abbonamenti su console per giocare in multiplayer!

Dalle colonne del proprio sito ufficiale, i ragazzi di Psyonix annunciano che la nuova versione free to play di Rocket League non richiederà alcun tipo di abbonamento di Sony, Microsoft o Nintendo per poter accedere su console alle lobby multiplayer.

Secondo quanto specificato dagli sviluppatori statunitensi, quindi, la rivoluzione free to play di Rocket League passerà anche per l'accesso completo a tutte le sue modalità senza alcuna restrizione legata, ad esempio, alla sottoscrizione a PlayStation Plus, Xbox Live Gold o Nintendo Switch Online.

Chi desidera cimentarsi nelle battaglie in rete del kolossal racing a vocazione calcistica, potrà perciò farlo senza dover necessariamente abbonarsi a uno dei servizi di cui sopra. Per quanto concerne la versione Xbox One, naturalmente, chi fruisce in via gratuita di Rocket League tramite Xbox Game Pass potrà continuare a giocare alla versione free to play che, come per tutte le altre piattaforme, è attesa per la fine dell'estate.

Il corposo aggiornamento che darà inizio alla nuova fase di Rocket League porterà in dote tantissime sorprese, dalle nuove Sfide al meccanismo che darà vita ai nuovi Tornei Competitivi, passando per un sistema che prevede la Progressione Unificata dell'esperienza.