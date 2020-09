Rocket League Free to Play arriva la prossima settimana? Trapela la data di uscita

Rocket League diventerà free to play "entro la fine dell'estate", stando alla finestra di lancio annunciata da Psyonix, adesso il sito di Nintendo of America sembra aver svelato l'esatta data di uscita della versione F2P del gioco.

Il sito Nintendo.com riporta la data del 23 settembre per il lancio di Rocket League Free to Play sul Nintendo eShop, dunque il gioco arriverà in versione gratuita la prossima settimana, proprio all'inizio della stagione autunnale. Al momento gli sviluppatori non hanno confermato questa data e il lancio resta previsto genericamente per "Later This Summer".

Rocket League Free to Play presenterà nuove sfide e contenuti inediti, oltre ad un rinnovato sistema di progressione, ripensato per rendere al meglio con la monetizzazione in-game e non ostacolare troppo coloro che non sono interessati agli acquisti in-app. Ricordiamo che Rocket League non richiederà abbonamenti premium per giocare online, questo vuol dire che una volta scaricato il gioco potrete iniziare a divertirvi anche se non siete abbonati a PlayStation Plus, Xbox LIVE Gold e Nintendo Switch Online.

Adesso restiamo in attesa di capire se la data trapelata sia corretta oppure no, un annuncio di Psyonix potrebbe avvenire nel corso di questa settimana. Proverete Rocket League in versione free to play o non siete interessati al gioco?