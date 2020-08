Rocket League free to play: svelato il nuovo sistema dei Tornei Competitivi

Nelle grandi manovre annunciate da Psyonix con la trasformazione free to play di Rocket League rientrano anche i Tornei Competitivi, una nuova serie di attività multiplayer a cui partecipare per ottenere premi speciali e bonus ingame.

A partire dall'importante aggiornamento in arrivo a fine estate che darà inizio alla prossima fase di Rocket League gratis con Progressione Unificata, gli appassionati del kolossal di Psyonix potranno iscriversi ai Tornei Competitivi, una nuova modalità classificata che darà accesso a ricompense di vario genere.

In ogni regione si terranno diversi tornei quotidiani: per partecipare a questa nuova attività, basterà seguire le indicazioni fornite dal menù Tornei rinnovato che mostrerà il programma giornaliero delle competizioni a cui poter iscriversi insieme da soli o insieme alla propria squadra.

Al superamento di ogni round dei Tornei Competitivi si avrà diritto a un pacchetto di Crediti del Torneo, una nuova valuta ingame da spendere per sbloccare oggetti di personalizzazione come ruote, decalcomanie animate, esplosioni per i goal e tanto altro. Proprio come nelle Partite Classificate, anche in questi nuovi tornei ci saranno diversi livelli di Coppe a cui accedere in base all'esperienza maturata.

Inizialmente, i livelli di Coppe accessibili saranno quattro, con premi di rarità crescente da sbloccare. Gli utenti di Rocket League avranno anche l'opportunità di scambiare gli oggetti ottenuti nei Tornei Competitivi per ricevere elementi di personalizzazione di rarità superiore.