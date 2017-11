Rocket League: Gale Force è il nuovo team campione del mondo

il Team Gale Force ha spazzato la squadra Method nel gran finale della stagione quattro del Campionato del Mondo di Rocket League, dominando un week-end di incredibile emozioni.

Dieci squadre provenienti da tutto il mondo si sono incontrate a Washington D.C. all'inizio di questa settimana per contendersi il titolo di campioni del mondo un pool prize da ben 150.000 dollari.

Nell'ultima giornata della competizione, Gale Force ha sconfitto (nella prima Upper Final), Method per 4 a 3, spedendoli direttamente nel loser bracket dove li attendevano i Cloud9. Questi ultimi si sono battuti sino all'ultimo per avere la meglio sui Method ma, alla fine, hanno dovuto inchinarsi e concedere il match per 4 a 2.

I Method si sono presentati nuovamente alla Grand Final contro Gale Force, per un rematch che non ha lasciato nulla all'immaginazione. Nel corso della finale, infatti, i Gale Force hanno dominato senza difficoltà per 4 a 0 sui poveri Method.

I Gale Force hanno vinto 55.000 dollari per aver raggiunto il primo posto, mentre i Method si sono portati a casa 30.000 dollari. Il terzo posto è andato ai Cloud9, mentre il quarto ai G2 Esports e i due team, rispettivamente si sono portati a casa 16.000 dollari e 11.000 dollari.