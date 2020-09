Rocket League gratis: 10 euro di sconto sull'Epic Store per tutti gli utenti

Per incentivare gli utenti a provare la versione free to play di Rocket League sull'Epic Games Store, i creatori di Fortnite Battaglia Reale hanno annunciato un'interessante promozione grazie alla quale si potrà ottenere senza particolari sforzi un buono sconto del valore di 10 euro.

Per poter entrare in possesso del buono non occorrerà fare altro che aggiungere il gioco gratuitamente alla libreria dell'Epic Games Store a partire dal prossimo 23 settembre 2020, giorno nel quale è fissato il lancio della versione free to play del titolo Psyonix. L'offerta ha una durata di ben 30 giorni, avrete quindi un bel po' di tempo per aderire e fare vostro il buono acquisto. Al momento non è chiaro come funzionerà lo sconto ma, tenendo in considerazione quelli regalati nel corso degli ultimi mesi, è probabile che avrà validità solo sugli acquisti di giochi o contenuti aggiuntivi già disponibili (quindi niente preorder) e del valore superiore ai 14 euro.

Va precisato che a breve arriverà nel gioco la possibilità di sincronizzare tutti i propri account grazie alla cross-progression, ciò significa che non importa quale sia la vostra piattaforma di riferimento e che potrete giocare ovunque mantenendo tutti i vostri progressi (Steam, Epic Games Store, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One).

Avete già letto i primi dettagli su Stagione 1 e bonus del Rocket Pass della versione F2P di Rocket League?