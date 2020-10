Rocket League gratis: l'auto Insidio guida le novità della Serie della Stagione 1

Non paghi del boom di Rocket League free to play, gli sviluppatori di Psyonix guardano al futuro e promettono di arricchire ulteriormente l'offerta contenutistica dell'arcade racer a sfondo calcistico con la Serie della Stagione 1.

Con la prima nuova Serie della Season 1, gli appassionati del battle car racer di Psyonix avranno l'opportunità di sbloccare diversi oggetti inediti. A guidare (letteralmente!) le sorprese della Serie sarà Insidio, una nuovissima auto da corsa dalle linee aggressive.

Per venire incontro alle esigenze dei fan vecchi e nuovi di Rocket League, gli autori statunitensi hanno deciso di fornire due sistemi per sbloccare tutti i bonus della Serie della Stagione 1, ossia tramite i Progetti o direttamente nel Negozio degli oggetti. Sarà possibile scambiare con gli altri giocatori sia i Progetti che gli oggetti sbloccati, oppure accedervi attraverso la rotazione delle offerte visualizzabili nella vetrina del Negozio.

Quanto ai contenuti, la Serie della Season 1 comprende una decina di oggetti inediti, tra cui adesivi e ruote rare e molto rare come Bodacious Octane e Shortquarter, oltre a personalizzazioni del mercato nero come l'adesivo Stipple Gait e l'esplosione gol Buffy-Sugo.

La Serie della Stagione 1 sarà disponibile con l'aggiornamento previsto su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch per il 19 ottobre. Prima di lasciarvi alle immagini che ritraggono alcuni degli oggetti inediti della Serie, vi rimandiamo alla nostra guida per trionfare in Rocket League gratis.