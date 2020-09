Rocket League gratis: come abilitare il cross-save su PS4, Switch, Xbox One e PC

Rocket League è ora disponibile gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (solo su Epic Games Store e per i vecchi possessori del gioco su Steam). Scopriamo insieme come fare per attivare il nuovo sistema di cross-progression e condividere il proprio salvataggio fra tutte le piattaforme supportate.

Accedete al vostro account Epic Games

Il primo passaggio da seguire è quello di fare l'accesso al proprio account Epic (o crearne uno nel caso in cui doveste esserne sprovvisti). Se avete giocato a Fortnite e ne avete attivato il cross-save, dovreste già aver collegato tutte le vostre piattaforme all'account Epic, in caso contrario potete farlo ora semplicemente visitando la sezione collegamenti sul sito ufficiale.

Impostate il vostro account principale

Collegate le vostre piattaforme all'account Epic, non dovete far altro che effettuare l'accesso sul sito ufficiale di Rocket League e visitare la pagina dedicata all'unificazione dei profili. Così facendo vi ritroverete di fronte ad una schermata simile a quella dell'immagine in calce alla guida, attraverso la quale potrete vedere tutti gli account collegati e i relativi livelli: sarà in questo momento che dovrete scegliere quale dovrà essere la piattaforma principale. L'account primario è quello i cui progressi (livelli, rank competitivi e oggetti per la personalizzazione) vengono trasferiti a tutti gli account e sono accessibili da tutte le piattaforme.

Avviate il gioco

Terminata la procedura, non vi resta che provare ad avviare il gioco su una qualsiasi delle piattaforme supportate per verificare che il collegamento sia andato a buon fine e che i progressi siano stati effettivamente unificati.

Avete già riscattato il buono da 10 euro su Epic Store grazie a Rocket League?