Rocket League gratis entro fine estate! Ecco le novità free to play e i bonus per i fan

Dalle pagine del loro blog ufficiale, i ragazzi di Psyonix annunciano la trasformazione free-to-play di Rocket League e la possibilità di scaricarlo gratis entro fine estate su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

A cinque anni dall'uscita di Rocket League, l'iconico arcade racer a tema calcistico si prepara a dare inizio alla sua nuova fase come titolo free-to-play dopo aver attratto milioni di fan su PC e console. In coincidenza della trasformazione gratuita, Rocket League non sarà più disponibile su Steam e sbarcherà su Epic Games Store.

La nuova versione del kolossal racing votato al multiplayer avrà gli stessi contenuti dell'edizione attuale, con le medesime modalità a cui accedere e tutti i progressi effettuati dagli appassionati. Psyonix conferma però di voler perfezionare il menù principale per facilitare l'esplorazione delle modalità e delle diverse sezioni di cui si compone.

Con l'inizio della fase free-to-play di Rocket League, tutti i fan e i giocatori che hanno compiuto l'accesso alle modalità online del titolo prima della sua trasformazione saranno premiati con lo status Legacy e con questi bonus ingame:

tutti i DLC a marchio Rocket League lanciati prima della versione free-to-play

Titolo "Est. 20XX" che mostra il primo anno in cui hai giocato a Rocket League

Oltre 200 oggetti Comuni aggiornati alla qualità Legacy

Turbo Golden Cosmos

Ruote Dieci-Oro

Banner Huntress

Chi ha giocato online a Rocket League prima di questo annuncio riceverà anche il Turbo Faded Cosmos. Tutti questi premi verranno assegnati una volta che la versione gratuita di Rocket League (l'unica disponibile in futuro) sarà lanciata entro la fine dell'estate. Grazie all'integrazione con Epic Games Store, Psyonix conta di introdurre in futuro un sistema che consenta agli utenti di gestire in maniera unificata i progressi su tutte le versioni di Rocket League a cui accederanno tramite il proprio account Epic.