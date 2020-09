Rocket League gratis, buono sconto su Epic Games Store in regalo con il download

Dopo aver riscosso un enorme successo su tutte le piattaforme, Rocket League di Psyonix è ora free to play e può essere scaricato gratis su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows.

"Scarica e unisciti alla sfida in questo incredibile ibrido del calcio arcade e del caos tra macchine! Personalizza la tua vettura, scendi in campo e metti in mostra le tue abilità in uno dei più amati giochi di sport di tutti i tempi! Scaricalo e fai la tua mossa! Scendi in campo da solo o con i tuoi amici e goditi le modalità online 1v1, 2v2 e 3v3 oppure scopri le modalità addizionali Rissa, Snow Day e Canestro. Sblocca gli oggetti del Rocket Pass, scala i livelli competitivi, sfida gli avversari nei tornei competitivi, completa le sfide, approfitta dei progressi multipiattaforma e molto di più! Il campo ti sta aspettando. Fai la tua mossa!"

Rocket League Download

Ma c'è di più perchè scaricando la versione PC da Epic Games Store entro le 17:00 del 23 ottobre riceverete un buono sconto da utilizzare entro le 08:59 del primo novembre per acquistare giochi e DLC selezionati sullo store di Epic Games.