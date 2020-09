Rocket League gratis: Stagioni ottimizzate e nuovi Ranking Competitivi del free to play

Con l'approssimarsi del giorno in cui avverrà la rivoluzione free to play di Rocket League, gli autori di Psyonix promettono di intervenire sui contenuti del loro kolossal arcade racing per ottimizzare le Stagioni e rivedere i Ranking Competitivi.

Dopo aver confermato l'abbandono degli abbonamenti su console per giocare in multiplayer alla versione gratuita di Rocket League, la software house americana chiarisce di voler "mettere ordine" alle diverse attività che si svolgono ciclicamente nella dimensione del titolo.

Le Stagioni, quindi, verranno ottimizzate con un programma unificato di tornei, eventi e progressione del Rocket Pass: tutto avrà inizio, e si concluderà, nella medesima giornata, garantendo così una più semplice fruizione dei servizi e delle modalità. Nell'ottica di una riorganizzazione dell'offerta contenutistica di Rocket League rientrerà anche la revisione dei Ranking Competitivi, in questo caso con l'aggiunta di un ulteriore livello per i giocatori più abili: il Grado Grand Champion.

Come i ranghi sottostanti, anche il Grand Champion verrà suddiviso in tre gradi intermedi, superati i quali si potrà ambire al nuovo grado competitivo più alto: il Supersonic Legend. Ciascuno dei nuovi Ranking competitivi vanterà delle ricompense stagionali e dei premi specifici per il rango. In previsione dell'apertura a un pubblico tutto nuovo che verrà attratto dalla formula free to play, le graduatorie multiplayer ufficiali di Rocket League verranno riviste per trasformare nel grado Oro 3 il nuovo livello intermedio. I nuovi giocatori, oltretutto, dovranno raggiungere almeno il Livello 10 prima di poter accedere alla modalità Classificata. Rocket League dovrebbe entrare nella fase free to play a fine estate su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.