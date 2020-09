Rocket League gratis, è ufficiale: la versione free to play esce il 23 settembre!

A conferma delle anticipazioni sull'scita di Rocket League free to play provenienti dal sito Nintendo, i ragazzi di Psyonix confezionano un trailer in computer grafica per celebrare l'annuncio della data di lancio della versione gratuita del loro iconico arcade racing ispirato al calcio.

L'importante aggiornamento che trasformerà Rocket League in un titolo free-to-play è previsto per mercoledì 23 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

La sussidiaria di Epic Games approfitta dell'occasione per riassumere tutte le novità che caratterizzeranno la prossima fase del kolossal multiplayer. La scheda proposta da Psyonix cita i nuovi Tornei Competitivi di Rocket League gratis, il sistema che si premurerà di gestire la Progressione Unificata dell'esperienza di gioco, i contenuti previsti per i nuovi giocatori e i bonus destinati ai veterani che, dal luglio del 2015 ad oggi, hanno contribuito al successo internazionale del battle car racer.

A partire dal 23 settembre, il negozio interno del titolo proporrà inoltre due pacchetti aggiuntivi, gli Starter Pack Endo e Jager. Ciascun DLC comprenderà la relativa auto, delle customizzazioni esclusive e dei Crediti (500 per l'Endo, 1000 per il Jager) da spendere nello store.