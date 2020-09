Rocket League gratis: video della Stagione 1 e bonus del Rocket Pass

Dopo l'update con la Progressione Unificata di Rocket League, gli autori di Psyonx si preparano alla trasformazione free to play del loro celebre arcade racing ispirato al calcio con un video che celebra l'arrivo imminente della "nuova" Stagione 1 e una scheda che illustra i bonus del Rocket Pass.

Dalle pagine del proprio blog, il team di Psyonix svela che il Rocket Pass della Stagione 1 del nuovo Rocket League gratuito comprenderà 70 livelli con tanti oggetti da sbloccare che si ispireranno alla storia del gioco, a cominciare dalla nuovissima battle car Harbinger che s'ispirerà alla versione originaria di questo titolo.

Se gli oggetti citati da Psyonix nei 70 livelli del Rocket Pass "base" saranno gratuiti, lo sblocco della Harbinger richiederà l'acquisto del Rocket Pass Premium, tramite il quale sarà possibile ricevere anche tre sfide settimanali aggiuntive per garantiranno ulteriori punti esperienza ed elementi per la personalizzazione delle auto e del proprio banner giocatore.

Il lancio dell'aggiornamento che renderà Rocket League gratis e lo tramuterà in un titolo free to play è previsto per il 23 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. La Stagione 1 durerà dal 23 settembre al 9 dicembre e porterà in dote i nuovi Tornei Competitivi per squadre composte da 3 giocatori e la riformulazione completa delle Sfide legate alla progressione dell'esperienza ingame, soprattutto per chi si appresta solo adesso a entrare a far parte della community di Rocket League.