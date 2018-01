Rocket League, GTA V e The Witcher 3 tra i giochi più venduti del 2017 su Steam

ha pubblicato la lista dei 100 videogiochi per PC più venduti del 2017 su, dividendo l'elenco nelle categorie Oro, Platino, Argento e Bronzo, pensate per evidenziare i titoli più popolari dell'anno appena trascorso.

Nella categoria Platino troviamo giochi come Rocket League, GTA V, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Divinity 2 Original Sin e The Witcher 3 Wild Hunt mentre nella sezione Oro sono presenti tra gli altri Fallout 4, For Honor, Call of Duty WWII, Stellaris, Dark Souls III e NieR Automata.

Piuttosto ricca anche la sezione Argento che include produzioni dl calibro di Cuphead, Resident Evil VII Biohazard, Conan Exile, XCOM 2 e Sniper Elite 4. Infine, la categoria Bronzo si rivela la più nutrita, grazie a titoli come Hellblade Senua's Sacrifice, NBA 2K17, Just Cause 3, Watch Dogs 2, Dragon Ball Xenoverse 2, Football Manager 2018, Prey e Payday 2 Ultimate Edition.

Per saperne di più vi rimandiamo alla lista dei 100 giochi più venduti su Steam nel 2017.