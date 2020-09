Rocket League: guida alla personalizzazione dell'auto

Con l'arrivo di Rocket League gratis da scaricare tantissimi nuovi utenti si sono avvicinati al titolo arcade di Psyonix. Vediamo insieme come gareggiare con un'auto personalizzata che possa lasciare il segno!

Per personalizzare la propria auto e cominciare a scalfire la superficie di un mondo praticamente infinito di oggetti cosmetici, dal menu principale del gioco andate nella sezione Garage. Qui avrete accesso a Personalizzazione auto e Crea nuovi predefiniti. Cliccate su Crea nuovi predefiniti per avere a disposizione un nuovo modello di auto su cui provare tutte le combinazioni che volete, che saranno salvate automaticamente.



I pulsanti accanto raffigurano una matita (per dare un nome al predefinito) e un cestino (per eliminare il modello). Per dar voce alla vostra creatività, cliccate ora su Personalizzazione auto: eccoci nella vera officina di Rocket League, composta da diversi sotto-menu, ognuno dedicato alla customizzazione di una parte specifica della vostra macchina nuova. Tenete presente che potrete personalizzare l'auto di entrambe le squadre (blu e arancione): per visualizzare il modello corrispondente all'auto della squadra arancione vi basterà premere l'analogico sinistro del controller (o cliccare in basso sul pulsante "Visualizza auto arancione"); premendo l'analogico destro invece potrete aggiungere ai preferiti un elemento che vi piace particolarmente, per riutilizzarlo su un'altra macchina. Adesso vediamo nel dettaglio tutti gli elementi che si possono personalizzare, elencando i sotto-menu:

Carrozzeria: la prima cosa da fare è scegliere il modello della carrozzeria. Come potete vedere sono davvero tante, anche perché dopo l'arrivo su Epic Games sono state aggiunte tutte quelle precedentemente a pagamento. Scegliete quella che vi intriga di più, tenendo presente che ogni carrozzeria ha un modo diverso di comportarsi sul campo, soprattutto per quanto riguarda l'interazione col pallone. Dovrete provarne un po' prima di decidere!

Adesivi: questa è la sezione dedicata al disegno da apporre sulla carrozzeria. Provate varie combinazioni considerando anche che nella sezione successiva potrete modificare i colori della verniciatura.

Vernice: qui potrete sbizzarrirvi coi colori, sia il primario che il secondario, e con il tipo di effetto che la vernice simula sulla carrozzeria (metallico, liscio, opaco, ecc...sono davvero tanti). Potete cambiare colori e tipo di vernice per l'auto della squadra blu e quella della squadra arancione, separatamente.

Ruote: il gommista di Rocket League ha un negozio veramente vasto. Divertitevi a scegliere le vostre ruote, sarete accontentati sia che preferiate qualcosa di classico sia che cerchiate degli pneumatici bizzarri (e ce n'è, di bizzarri!).

Propulsore: non sarebbe Rocket League, se le auto non potessero volare in aria lasciando dietro di sé tutte quelle scie coloratissime e pirotecniche! Qui potrete scegliere l'effetto da dare al vostro propulsore quando attiverete il turbo (tasto Cerchio di default). Volete che la vostra auto spari dei tacos? Nessun problema, si può fare.

Topper: il "cappello" dell'auto, un cosmetico decisamente appariscente che potrebbe dare un tocco di carattere in più alla vostra auto e farla sembrare quasi viva. Si va dai classici capelli da baseball, sombreri o cappelli da cowboy, a cose decisamente più bizzarre come pinne di squalo, sturalavandini o...salvagenti!?

Antenna: anche l'antenna dell'auto è personalizzabile. Ma non si tratta di una semplice asticella, infatti sulla sommità è possibile attaccare praticamente qualsiasi cosa. Che vogliate sfoggiare una semplice bandiera oppure segnalare agli altri il vostro affetto con uno smile gigante, l'antenna è quello che fa per voi.

Esplosione Gol: il momento topico del gioco, segnare un gol, deve essere opportunamente sottolineato da una memorabile esplosione. Non sono tantissime quelle a disposizione fin da subito, ma niente paura: pian piano ne potrete sbloccare o trovare di nuove e appariscenti.

Scia: si tratta della scia che la vostra auto lascerà sul terreno una volta che avrete raggiunto una certa velocità (stato "Supersonico").

Suono motore: per finire, il cuore pulsante di ogni auto ha un suo proprio suono, e qui potrete cambiarlo a vostro piacimento. Potete vedere che la maggiorparte di essi corrisponde a una carrozzeria, ma questo non vi impedisce di usare uno qualsiasi dei suoni disponibili.

Se non avete voglia di personalizzare la vostra auto ma volete comunque scendere in campo con un veicolo che abbia carattere, potete ricorrere alla creazione casuale: una volta entrati nel menu di personalizzazione, potrete premere il tasto Quadrato o cliccare sul bottone in basso con la dicitura "Predefinito casuale". Facendo ciò il gioco provvederà a mescolare in modo totalmente casuale tutti gli elementi che abbiamo visto sopra, dando vita a un modello di macchina decisamente bizzarro.

Abbiamo parlato di tutto quello che dovete sapere per personalizzare la vostra auto in Rocket League. Le possibilità sono infinite, quindi dateci dentro con la fantasia e ricordate che potete avere qualsiasi numero di modelli Predefiniti, vi basterà crearne uno nuovo e dargli un nome. Non ci sono limiti! Avete già letto la nostra guida alla modalità 2v2?