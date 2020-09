Rocket League: guida al sistema di ranking e punti MMR

Se siete interessati all'aspetto competitivo di Rocket League, questa è la guida che fa per voi: spiegheremo come funziona il sistema dei rank (i ranghi, in italiano) che vi indica in quale posizione vi trovate nel vasto mondo dell'e-sport più famoso di sempre.

I ranghi

Sia che siate dei veterani, sia che abbiate appena scaricato il gioco (ricordiamo che dal 23 settembre Rocket League è gratis da scaricare), potreste essere interessati a scoprire quali meccanismi governano il multiplayer competitivo del gioco, determinando il vostro rango e quindi gli avversari che affronterete sul campo. Cominciamo con l'elencare tutti i ranghi esistenti nel gioco:

Non classificato

Bronzo (I - II - III)

(I - II - III) Argento (I - II - III)

(I - II - III) Oro (I - II - III)

(I - II - III) Platino (I - II - III)

(I - II - III) Diamante (I - II - III)

(I - II - III) Campione (I - II - III)

(I - II - III) Grande Campione (I - II - III)

(I - II - III) Leggenda Supersonica



All'inizio della carriera, ovviamente, sarete "Non classificati". Dovrete raggiungere almeno il livello 10 giocando una delle tante modalità di gioco contro avversari random per sbloccare le partite classificate. Ogni modalità ha un ranking a parte, quindi potreste tranquillamente essere Campioni nelle 2v2 e Bronzo nelle 1v1. Ogni classifica è divisa in 8 categorie in tutto, indicate come sopra, suddivise a loro volta in 3 sezioni (indicate dal numero romano) che portano il totale dei ranghi a 23 complessivi. Vincendo le partite andrete ad aumentare progressivamente il vostro rank, scalando i gradi e ottenendo ricompense; questo avviene in modo graduale grazie a un sistema di punteggi nascosti, chiamati "MMR", di cui parleremo a breve.

Occorre specificare che anche le sezioni dei ranghi sono ulteriormente suddivise in "divisioni", 4 per ogni rank: è necessario arrivare alla divisione 4 di Bronzo I, ad esempio, prima di essere promossi a Bronzo II. A quel punto vi troverete nella divisione 1 di Bronzo II, e così via.

Il sistema di ranghi è necessario per permettere ai giocatori di disputare partite contro avversari di livello molto simile, quando non esattamente uguale. Prima del corposo aggiornamento di questo mese, il rank Grande Campione non era diviso in 3 come gli altri, e non esisteva nemmeno il rango finale di Leggenda Supersonica.

Gli MMP

Come fa il gioco a calcolare con esattezza la vostra posizione nella classifica? La risposta è semplice: MMR, ovvero Matchmaking Rank. Si tratta di un punteggio numerico nascosto che determina il rango in cui vi trovate e anche gli avversari che affronterete. Ogni rango e ogni divisione si trova entro un intervallo preciso di MMR, superato il quale sarete promossi alla divisione successiva. Le vittorie e le sconfitte aumentano e diminuiscono questo valore, ma non in modo lineare: una vittoria ottenuta contro un avversario che ha più MMR di voi vi farà guadagnare più MMR del normale, viceversa una sconfitta ve ne farà perdere meno, risultando meno punitiva di quanto potrebbe sembrare. La quantità di MMR guadagnati, dunque, dipenderà interamente dall'MMR dell'avversario; non sarà influenzato dal numero di gol o assist fatti in partita, né tantomeno dall'essere mvp del match.

Ogni divisione occupa un range preciso di punti MMR. Dopo aver ottenuto un numero sufficiente di vittorie, sarete promossi alla divisione successiva superando il valore massimo di MMr della divisone in cui stavate giocando. Gli intervalli di MMR in cui sono organizzate le varie divisioni sono soggetti a cambiamenti in base al numero di giocatori presente in quella divisione, per questioni di bilanciamento. Se volete conoscere il vostro punteggio MMR potete ricorrere all'utilissimo Rocket League Tracker, che vi svelerà anche il punteggio necessario per salire al rank successivo. Vi basterà inserire nella barra di ricerca il vostro nome Steam, l'ID utente di Rocket League o l'url della vostra pagina steam. Purtroppo non supporta ancora gli account Epic, che saranno inseriti successivamente (sulla pagina non è specificata una data precisa), quindi dovrete fare riferimento a quello Steam.

Questo è tutto quello che c'è da sapere sul rank system di Rocket League. Tra le nostre pagine trovate anche delle guide con suggerimenti e trucchi utili per giocare le modalità di Ca-R-lcio 1v1, 2v2 e 3v3. Date un'occhiata anche a quella su come personalizzare l'auto.