Rocket League: guida e trucchi per vincere in modalità 2v2

Grazie alla sua nuova natura di free-to-play, che ha attirato masse di nuovi giocatori, per Rocket League è iniziata una sorta di seconda giovinezza. Se anche voi siete tra coloro che si sono avvicinati da poco al titolo, non perdetevi i nostri consigli per affrontare scontri 2v2.

La principale differenza tra la modalità due contro due e tutte le altre è il bilanciamento pressoché totale tra la fase difensiva e quella offensiva di ognuno dei due team: la presenza di soli due giocatori per ogni squadra, infatti, impedisce di creare strategie che si basino sul lasciare sempre qualcuno a difendere la porta e qualcun altro ad attaccare. Di conseguenza, il continuo cambio di ruolo, la cooperazione e la sinergia tra compagni di squadra sono elementi fondamentali per riuscire a dominare una partita in modalità 2v2.

La comunicazione con il vostro compagno di squadra è tutto durante questi scontri, quindi il primo consiglio che possiamo darvi è quello di giocare insieme ad un vostro amico, in modo tale da poter eseguire giocate che richiedono coordinazione di squadra e cooperazione, sia durante le manovre offensive che in fase di copertura. Riuscire a comunicare con il vostro compagno di squadra vi permetterà di tenere un giocatore a protezione della porta in fase difensiva mentre l’altro tenta di intercettare gli avversari e rubargli il pallone, oppure di avere sempre un compagno al centro del campo pronto a raccogliere un vostro assist, trasformandolo in gol.



Nel caso in cui non abbiate la possibilità di giocare con amici, non disperate, poiché potrete comunque utilizzare le opzioni di chat veloce a disposizione di ogni giocatore, con le quali potrete rapidamente comunicare le vostre intenzioni al vostro compagno di squadra, in modo tale da non intralciarvi e, anzi, tentare di costruire comunque qualche manovra complessa.

Affrontare una partita insieme ad un altro giocatore cambia radicalmente tutte le strategie da adottare durante il match, a partire dalle tattiche da utilizzare durante i duelli faccia a faccia, che si verificano quando la palla viene posizionata al centro del campo all’inizio del match oppure dopo un gol. Anche in questo caso, come nella modalità uno contro uno, potrete scegliere tra due diversi approcci:

Offensivo - questa tattica è decisamente rischiosa, ma se eseguita correttamente, e con un briciolo di fortuna ogni tanto, vi ricompenserà spesso con un gol quasi istantaneo. Per prima cosa, assicuratevi di non lanciarvi entrambi verso la palla, ma decidete chi tra voi e il vostro compagno di squadra dovrà contendere il possesso del pallone agli avversari. Il giocatore che sarà rimasto indietro dovrà invece mantenersi pronto a gettarsi contro la palla, che dopo lo scontro tra il vostro ariete e l’avversario si solleverà con tutta probabilità da terra: colpendola in questo modo, la traiettoria assunta dalla palla dovrebbe condurla direttamente in porta senza incontrare alcun ostacolo, ad esclusione di eventuali salvataggi sulla linea da parte di un avversario particolarmente abile nel gioco aereo.

Difensivo - l’altra strategia che potreste decidere di attuare è decisamente più conservativa della precedente: il giocatore che non avrà il compito di lanciarsi subito verso la palla, infatti, non dovrà fare altro che ritirarsi verso la porta, in modo da coprirla e cercare di evitare situazioni come quella descritta nell’approccio offensivo al faccia a faccia.

Grazie alla presenza di un compagno di squadra, e alla comunicazione tra di voi, sarete in grado di imbastire delle azioni d’attacco molto più elaborate ed efficaci di ciò che potreste mai riuscire a fare giocando in modalità 1v1. La tattica probabilmente più funzionale alla creazione di occasioni da gol è quella che prevede di portare uno dei due giocatori al centro dell’area avversaria, pronto a ricevere il pallone, mentre il compagno di squadra cerca di spingere la palla a tutta velocità contro uno degli angoli nel lato avversario del campo.



Così facendo, il pallone rimbalzerà e assumerà una traiettoria a palombella, che permetterà al giocatore rimasto al centro dell’area di saltare e indirizzarlo con forza verso la porta avversaria: grazie alla velocità che assume la palla durante l’esecuzione di questa strategia, sarà molto difficile per gli avversari riuscire ad intercettarla, garantendovi quindi alte percentuali di successo. Un uso massiccio e continuo di questa tattica potrebbe permettervi di portare facilmente a casa la vittoria, a patto di avere una buona coordinazione con il vostro compagno di squadra e discrete abilità aeree: ecco quindi che, ancora una volta, la comunicazione all’interno del team diventa fondamentale per uscire vincitori da uno scontro 2v2.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per affrontare al meglio gli scontri 1v1. Rocket League è scaricabile gratis a partire da oggi su tutte le piattaforme (PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch).