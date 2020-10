Rocket League Haunted Hallows: l'evento di Halloween è a tema Ghostbusters!

I ragazzi di Psyonix ci invitano a ricaricare gli zaini protonici per prepararci all'avvento di Haunted Hallows, l'evento di Halloween 2020 della nuova versione free to play di Rocket League che sarà interamente dedicato a Ghostbusters e ai fan irriducibili di questa storica saga cinematografica.

L'evento Haunted Hallows di Rocket League partirà alle ore 18:00 di domani, martedì 20 ottobre, e si concluderà nella giornata di martedì 3 novembre. Come per tutti gli altri eventi a tema lanciati dagli sviluppatori americani, anche le attività a tema Ghostbusters saranno accessibili gratuitamente per tutti, con sfide da completare per poter sbloccare diversi oggetti ispirati all'epopea degli Acchiappafantasmi.

Chi vorrà incrociare i flussi con gli altri giocatori nelle attività multiplayer previste in queste due settimane di evento di Halloween, potrà così arricchire il proprio catalogo di personalizzazioni con il set a tema Ghostbusters che comprenderà le ruote, il copricapo Melma e il turbo Melma Psicomagneterica, oltre a tanti altri elementi per la customizzazione della propria battle car.

Nel corso dell'intero evento sarà possibile accedere alle modalità a tempo Haunted Heatseeker e Spike Rush, con la possibilità di acquistare nel Negozio l'iconica Ecto-1 di Ghostbusters in Rocket League, un'auto su licenza che era già stata proposta in passato ma che vede adesso il suo ritorno come parte di un programma che vedrà Psyonix impegnata a offrire "altri veicoli su licenza in futuro".