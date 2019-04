Rocket League: Il Barcellona recluta una squadra e debutta nel titolo Psyonix

Le società calcistiche si stanno sempre più aprendo all'esport a tutto tondo. Non si parla più solo di FIFA e PES. Ora anche altri titoli stanno attirando l'interesse delle grandi società. Oltre al calcio, tra i vari MOBA e FPS, spicca anche Rocket League che in Europa sta facendo ottimi numeri.

I dirigenti del Barcellona se ne sono accorti, evidentemente, e hanno preso la decisione di aumentare la loro influenza nell'esport europeo reclutando un roster tutto nuovo per competere nel campionato professionistico di Rocket League. Il team farà il suo debutto nella divisione europea della Rocket League Championship Series (RLCS) domani, 7 aprile.

Il roster, in precedenza, era conosciuto come “Savage”. La squadra del Barcellona sarà rappresentata da Adrián "Bymateos" Mateos, David "Deevo" William, Daniel "Bluey" Brian e Yanis "Alpha54" Champenois.

Robert "Roken" Kendall, allenatore del team, ha dichiarato: "...far parte dell'FC Barcelona è il più grande riconoscimento che un atleta possa ottenere, quindi sono profondamente onorato di guidare questa squadra. Il fatto che l'FC Barcelona abbia deciso di investire su Rocket League è un successo sia per il club che per la community”.

L'FC Barcelona, attualmente, compete anche nella lega eFootball.Pro, fondata per volontà di KONAMI e Gerard Piqué. Altri club che partecipano alla competizione sono lo Schalke 04, l'AS Monaco, il Celtic FC, l'FC Nantes e il Boavista FC.

L'unica altra squadra di calcio, invece, che schiera un roster nella RLCS è il Paris Saint-Germain. La stagione 7 della RLCS segna inoltre l'inizio di una nuova partnership tra Psyonix (che inizierà una politica di revenue sharing con le squadre) e ELEAGUE, con un montepremi totale di oltre $ 1 milione.