Rocket League: in arrivo le Hot Wheels con il DLC di settembre

Nella giornata di oggi, Psyonix ha annunciato l'arrivo di un nuovo pacchetto di DLC per Rocket League in arrivo nel mese di settembre. Con questa nuova espansione, i giocatori potranno divertirsi sfrecciando con le Hot Wheels.

Il DLC Pack, che per la precisione sarà rilasciato il 24 settembre, sarà denominato "Hot Wheels Triple Threat", e sarà acquistabile al costo di 4,99 euro. Tra i contenuti a cui potrete ottenere accesso, troviamo: 3 Premium Battle-Car, tra cui la Gazella GT, la MR11, e la Fast 4WD; 4 decalcomanie esclusive per ognuna delle Battle-Car; e i Topper Gorilla, Snake, e Spider.



Insieme al DLC a pagamento, arriveranno comunque alcuni contenuti gratuiti, compresa la Hot Wheels Rivals Arena e diversi oggetti di personalizzazione a tema Hot Wheels. In cima alla notizia trovate un nuvo trailer che ci introduce a tutte le novità in arrivo con l'Hot Wheels Triple Threat.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Rocket League è disponibile ora per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Per un approfondimento sul titolo di Psyonix, vi rimandiamo alla nostra Recensione.