Rocket League: in arrivo la seconda edizione del torneo Universal Open

NBC Sport e FACEIT, famosa piattaforma esport con sede nel Regno Unito, organizzeranno la seconda stagione del torneo Universal Open di Rocker League.

Il torneo 2vs2 metterà in palio un montepremi da $ 100.000 e sarà aperto ai giocatori di tutti i livelli di abilità i quali, per iscriversi, potranno accedere alla piattaforma di gioco competitiva di FACEIT.

Il torneo prevede anche di includere una qualificazione europea e ciò consentirebbe anche ai giocatori del Vecchio Continente di competere con quelli del Nord America. "Per il secondo anno consecutivo, NBC Universal e Comcast sfrutteranno il loro ineguagliabile portfolio per ospitare Universal Open Rocket League", ha detto Rob Simmelkjaer, vicepresidente senior di NBC Sports. "Il torneo di quest'anno espande i qualifier Open in Europa".

I turni di qualificazione open inizieranno il 28 maggio. Al termine delle qualificazioni, le finali regionali si svolgeranno presso gli studi di NBC Sports Regional Networks negli Stati Uniti. Questi includono NBC Sports Washington (East Regional, 28 luglio), SNY (Northeast Regional, 29 luglio), NBC Sports Chicago (Central Regional, 5 agosto) e NBC Sports Bay Area (West Regional, 11 agosto).

Il torneo culminerà poi in una finale di tre giorni presso l'International Broadcast Center della NBC Sports Group a Stamford dal 24 al 26 agosto, dove verrà decretata la squadra vincitrice.