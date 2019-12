Rocket League incontra Top Gun con la mod che trasforma le auto in aerei da combattimento!

Mentre Rocket League dice addio alle Loot Box, i modder del gioco di guida competitivo di Psyonix si danno da fare per trasformare il loro videogioco preferito in un mirabolante simulatore di combattimenti aerei votato al multiplayer.

L'artefice di questo singolare esperimento "alla Top Gun" (o alla Ace Combat, per rimanere in tema videoludico) è il modder Cinderblock: partendo dalle solidissime fondamenta offerte dalla fisica ingame e dal motore di gioco del kolossal arcade di Psyonix, lo sviluppatore dilettante ha sostituito le consuete arene del titolo con un gigantesco canyon digitale.

Il vero cuore pulsante della sua esperienza fan made è però rappresentato dalla modifica della gravità e dall'aggiunta di una doppia mitragliatrice per tutti i modelli di Battle Car presenti nel titolo: così facendo, gli utenti sono in grado di cimentarsi in spettacolari battaglie aeree in cui a vincere, ovviamente, non è la squadra che riesce a segnare il maggior numero di gol, ma coloro che riescono a sopravvivere allo scontro.

In cima alla notizia trovate un video in cui lo youtuber SunlessKhan si cimenta con le sfide offerte da questa mod. Se invece siete ancora alla ricerca delle tecniche più incisive per avere la meglio sugli avversari del multiplayer classificato di Rocket League, vi invitiamo a leggere e seguire questa comoda guida con consigli per vincere facilmente le partite.