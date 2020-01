Rocket League interrompe il supporto alle versioni Mac e Linux

Le versioni Mac e Linux di Rocket League non saranno più aggiornate dopo l'ultima patch che sarà pubblicata nel mese di Marzo. Lo hanno annunciato gli stessi sviluppatori di Psyonix la scorsa settimana, ed ora hanno spiegato per bene i motivi attraverso la piattaforma di Reddit.

Lo studio ha infatti deciso di aggiornare la versione per Windows da 32 a 64-bit, passando da DirectX 9 a DirectX 11. Questo cambiamento farà sì che Psyonix possa aggiungere nuovi tipi di contenuti, stado a quanto dichiarato, che non potrebbero essere supportati su DX9.

Ora, i client MacOS e Linux si basano su queste ultime per funzionare, ed aggiornare tali versioni del gioco comporterebbe un grosso investimento di tempo e denaro da parte dello studio, che difficilmente sarebbe ripagato. Come spiega Psyonix infatti, il numero di utenti attivi su MacOS e Linux messi insieme, rappresenta meno dello 0.3% della player base attiva. Un numero insomma che non giustificherebbe la spesa.

Gli sviluppatori hanno però deciso di offrire un rimborso agli utenti MacOS e Linux, e stanno collaborando con Valve per aggiungere un'eccezione alla loro politica per i resi (attualmente bisogna possedere il gioco da non più di due settimane ed averlo giocato per meno di due ore), e contattando direttamente lo studio, i giocatori dovrebbero ricevere il rimborso indipendentemente dai limiti di cui sopra.

Nel frattempo è iniziato il primo evento del 2020 su Rocket League, e se aveste bisogno di un aiuto per buttarvi nella mischia, date un'occhiata alla nostra guida di Rocket League.