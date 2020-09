Rocket League, Llama Rama: come ottenere gratis le ricompense a tema Fortnite

Per celebrare l'arrivo della versione free to play di Rocket League, Epic Games ha annunciato un evento a tempo durante il quale sarà possibile completare alcune semplici sfide per accaparrarsi una serie di ricompense gratuite ispirate a Fortnite Battaglia Reale.

Ecco di seguito l'elenco delle sfide e le relative ricompense, tutte necessarie al completamento dell'obiettivo successivo:

Antenna Llama Flyer: gioca una partita online su una qualsiasi playlist

gioca una partita online su una qualsiasi playlist Copricapo Top Llama: vinci una partita online in casual con l'antenna Llama FLyer

vinci una partita online in casual con l'antenna Llama FLyer Adesivo Loot Llama: effettua cinque goal, salvataggi o assist con il copricapo Top Llama

effettua cinque goal, salvataggi o assist con il copricapo Top Llama Ruote Llama: vinci cinque partite online su qualsiasi playlist con l'adesivo Loot Llama

vinci cinque partite online su qualsiasi playlist con l'adesivo Loot Llama Bus della Battaglia: diventa l'MVP (il miglior giocatore) in una qualsiasi partita online con le Ruote Llama

Va precisato che, sebbene il gioco sarà disponibile gratuitamente a partire da domani, 23 settembre 2020, l'evento Llama Rama sarà attivo solo dal 26 settembre al 12 ottobre. Potrete quindi sfruttare i giochi che separano il lancio del gioco dall'evento per allenarvi nelle varie modalità, così da ottenere tutti i premi nel minor tempo possibile il prossimo sabato.

Sapevate che si possono ottenere 10 euro di sconto sull'Epic Store scaricando Rocket League gratis?