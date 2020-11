Rocket League e il mancato supporto ai 120fps su PS5: Psyonix chiarisce

L'annuncio dell'update nextgen di Rocket League è stato accompagnato dalla conferma del mancato supporto ai 120fps su PlayStation 5, una modalità che, invece, sarà disponibile sia su Xbox Series X che su Series S. I rappresentanti di Psyonix hanno così deciso di intervenire per fornire un chiarimento.

In un messaggio condiviso dalle colonne di PushSquare, gli sviluppatori americani hanno specificato che "al momento non abbia altro da condividere sui futuri piani che coinvolgeranno gli update di Rocket League su PS5, ma possiamo fare luce sul perchè non abbiamo introdotto i 120fps in questa versione. L'obiettivo principale del nostro team, per quest'anno, è stato il lavoro da dover svolgere per compiere la transizione free-to-play di Rocket League e rielaborare le principali funzionalità come il sistema dei Tornei. Per questo motivo abbiamo dovuto prendere delle decisioni difficili su cosa avremmo potuto fare nel tempo a nostra disposizione".

Chiarito questo punto, il portavoce di Psyonix entra nel merito delle polemiche sollevate dall'assenza dei 120fps su PS5 con la patch nextgen di Rocket League e precisa che "il supporto ai 120 Hz su Xbox Series X|S può essere abilitato con una patch minore, ma introdurlo su PlayStation 5 richiede lo sviluppo di un porting completo a causa del modo in cui la retrocompatibilità viene implementata su PS5. Per questo, e perchè dovevamo rivolgere le nostre attenzioni su altri elementi, sfortunatamente non ci è stato possibile introdurla".

La situazione delineata dai rappresentanti di Psyonix potrebbe essere la medesima a cui ha dovuto far fronte il team di Infinity Ward nell'introdurre i 120fps in COD Warzone e Modern Warfare: anche in questo caso, l'update ha coinvolto Xbox Series X|S ma non PS5.