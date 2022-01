Rocket League: la McLaren 765LT sgomma nel negozio per un periodo limitato

Neppure i ragazzi di Psyonix, che di bolidi se ne intendono, sono riusciti a resistere al fascino della McLaren 765LT, pertanto hanno deciso di miniaturizzarla e trasportarla nel pazzo universo di Rocket League.

A partire da oggi 12 gennaio, la McLaren 765LT può essere acquistata nel negozio degli oggetti di Rocket League come parte di un bundle da 1.100 crediti. All'interno del pacchetto, oltre al bolide di Woking, ci sono anche una serie di oggetti cosmetici:

McLaren 765LT

Suono motore McLaren 765LT

Ruote McLaren 765LT

Ruote McLaren 765LT (verniciatura nera)

Adesivo McLaren 765LT (verniciatura argento)

Sfondo giocatore McLaren 765LT

Attenzione però, la McLaren 765LT non rimarrà nel negozio oggetti di Rocket League per sempre! Il bundle sarà disponibile fino a martedì 18 gennaio.

Per chi non lo sapesse, nel mondo reale la McLaren 765LT impiega appena 2,7 secondi per passare da 0 a 100 chilometri orari grazie all'incredibile potenza generata da un motore V8 biturbo da 4 litri che. In Rocket League, invece, è dotata di una carrozzeria Dominus. Ammiratela nel trailer di presentazione in apertura di notizia e nella galleria che trovate in calce.