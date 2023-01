Rocket League Neon Nights: arriva l'evento legato a Cochise con ricompense gratis

Prosegue il costante supporto di Psyonix a Rocket League, il popolare free to play che si prepara ad accogliere l'ennesimo evento nato da una collaborazione. Questa volta al centro dei nuovi contenuti troviamo Cochise, il noto artista noto al pubblico per la canzone 'Tell Em'.

Dalla partnership fra Cochise e Psyonix nasce quindi l'evento a tempo limitato che prende il nome di Neon Nights, durante il quale i giocatori del titolo gratuito potranno completare sfide per ottenere ricompense gratuite oppure spendere crediti nel negozio per aggiudicarsi elementi estetici esclusivi ispirati all'artista. In aggiunta, l'evento segnerà il ritorno di ben due modalità a tempo limitato, ovvero Spike Rush e Speed Demon.

Per quello che riguarda gli elementi estetici in vendita nel negozio, gli utenti potranno acquistare il brano 'Pocket Rocket' di Cochise sotto forma di Inno Giocatore al prezzo di 200 Crediti. Il semplice accesso al negozio permetterà inoltre di riscattare in maniera del tutto gratuita l'antenna 'Cochise' e il titolo giocatore 'The Inspector'. Attraverso le sfide si potranno invece sbloccare i seguenti oggetti gratis: gli inni giocatore 'Turn it up' e 'Long way', l'adesivo 'Inspection' e le ruote 'Mr. Professor'.

L'evento sarà attivo dal prossimo 25 gennaio 2023 e terminerà il 7 febbraio. Prima di lasciarvi al trailer di Neon Lights sulle note del nuovo brano di Cochise, 'Long Way', vi ricordiamo che anche la Bugatti Centodieci è arrivata in Rocket League con un evento dedicato.