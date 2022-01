Rocket League Neon Nights: tutte le novità dell'evento con Grimes e Heatseeker Ricochet

Dopo averci fatto compiere un balzo nel futuro con la Stagione 5 di Rocket League, Psyonix si appresta a inaugurare la prossima fase ingame annunciando Neon Nights, il nuovo evento che porterà in dote tante sorprese tra modalità aggiuntive, contenuti inediti da fruire in multiplayer e bonus da sbloccare.

Neon Nights sarà il primo evento incentrato su di un artista musicale: alla realizzazione di questa fase ingame ha collaborato Grimes e, per questo, proporrà numerose attività, sfide e occasioni per sbloccare contenuti a tema.

Il programma stilato dalla sussidiaria di Epic Games è particolarmente ricco e inizia con delle nuove Sfide Evento in cui potersi immergere per acquisire oggetti e personalizzazioni speciali come gli Inni Player of Games e Shinigami Eyes, i Topper Gravitator e Space Queen, la Scia Braided, l'Adesivo universale Fireworks Multicromatico, il Boost Uncanny e, tanto per gradire, adesivi, ruote e sfondi a tema Grimes.

Per tutta la durata dell'evento sarà inoltre possibile accedere alla variante Ricochet di Heatseeker, una delle modalità a tempo limitato più amate dagli appassionati, e sbloccare Golden Moons per ottenere oggetti provenienti dalle serie Impact, Nitro e Overdrive. Contestualmente all'arrivo di Neon Nights assisteremo anche alle celebrazioni per il Nuovo Anno Lunaro con il Pacchetto Gratuito Anno della Tigre che includerà al suo interno il Topper Tiny Tiger e l’Adesivo Tyger. Il festival digitale di Neon Nights a tema Grimes avrà ufficialmente inizio il 26 gennaio e durerà fino all'8 febbraio su tutte le versioni PC e console di Rocket League.