Rocket League e Nike di nuovo insieme: ricompense gratis e bundle di CR7 nell'evento

Ancora una volta siamo pronti ad annunciarvi che Rocket League, il celebre free to play firmato Psyonix, accogliere nelle prossime settimane un altro evento nato dalla collaborazione con il marchio Nike.

L'evento in questione avrà il via il prossimo 17 novembre, quando il gioco gratis si aggiornerà con una serie di sfide che ricompenseranno i giocatori con gli adesivi della federazione Nike per dozzine di nazioni. Dal 30 novembre, invece, verrà introdotta la modalità a tempo limitato Nike FC Showdown, che si svolgerà nell'arena in versione Nike di Champion’s Field e proporrà scontri 4 contro 4 con una palla contrassegnata dal logo del brand e alcune modificatori attivi che riguardano la velocità massima e il rimbalzo del pallone. Ovviamente non mancheranno alcune novità nel negozio, visto che sarà possibile acquistare il Pacchetto Nike CR7, al cui interno troverete oggetti ispirati alle scarpe Mercurial di Cristiano Ronaldo.

Prima di lasciarvi al trailer dell'evento, vi ricordiamo che l'evento resterà attivo fino al 6 dicembre 2022, ultimo giorno nel quale sarà possibile completare le sfide e ricevere le ricompense gratuite.

