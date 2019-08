Rocket League: non tutti sono felici per l'eliminazione delle loot box

Come ormai ben saprete, Epic Games si è apertamente schierata contro le loot box, annunciando ufficialmente che tutti i prossimi giochi pubblicati dall'azienda non avranno microtransazioni che permettono di acquistare contenuti casuali.

Tra i titoli coinvolti da questa politica ci sono anche Fortnite Salva il Mondo con i Lama Raggi X e Rocket League, che a breve verrà aggiornato rendendo visibile il contenuto delle casse. Dando però un'occhiata in giro, non tutti stanno facendo i salti di gioia per questa iniziativa e sono in tanti ad essersi dimostrati contrari su social e forum. Oltre agli utenti che apprezzano il sistema delle loot box e amano spendere in questo modo il proprio denaro, si stanno opponendo a questa scelta anche coloro i quali sfruttavano tale funzionalità per guadagnare dalla vendita o dallo scambio di chiavi e oggetti. Non proprio felici sono anche i numerosi youtuber che erano soliti fare un bel po' di visualizzazioni ai video nei quali si aprivano grossi quantitativi di casse e che, con l'aggiornamento delle loot box di Rocket League in arrivo, non avranno più senso d'esistere.

Sembra quindi evidente che, nonostante il rumore generato dai giocatori contrari all'implementazione di queste microtransazioni talvolta invasive, siano in moltissimi ad apprezzarle e a spendere regolarmente.

A questo proposito, vi ricordiamo che le microtransazioni di COD Black Ops 4 sono andate più che bene e hanno superato di gran lunga i ricavi ottenuti dagli acquisti in gioco di Call of Duty: World War II. Sempre parlando di Activision, sono di recente state introdotte le microtransazioni anche in CTR Nitro Fueled.

Proprio come Epic Games, invece, anche THQ Nordic ha detto no alle loot box.